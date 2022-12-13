Не будемо економити світло — будуть «відключки»

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12 грудня під час апаратної наради начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін вкотре закликав мешканців області економити електроенергію. В останні дні АТ «Полтаваобленерго» довело більші потужності на область (46 мВт), тому ситуація стабілізувалася.

— Це дозволяє дотримуватися графіка погодинних відключень +4-2. Одначе я закликаю мешканців області економно споживати електроенергію, — сказав Дмитро Лунін.

Він пояснив, що якщо перевищимо доведені ліміти, доведеться вводити графіки аварійних відключень. Лунін також зазначив, що в уряді нині планують поділити споживачів на 4 категорії — критична, військова, харчова промисловість (виробники хліба, молока тощо) та побутові споживачі. Нині над розподілом працюють та передадуть інформацію до обленерго. Крім того, Дмитро Лунін зазначив, що звернувся до АТ «Полтаваобленерго» з проханням максимально справедливо розподіляти енергію між побутовими споживачами та підприємствами та постійно комунікувати зі споживачами.

— Не просто оголошувати про графік через соцмережі та сайти, а пояснювати, коли та на скільки відключається світло, де є аварії, як їх усувають, — додав він.