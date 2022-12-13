Загинув випускник Кременчуцького національного університету Сергій Кондик

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У бою за Україну загинув випускник Кременчуцького національного університету, працівник Полтавського ГЗК Сергій Кондик. Захисник загинув 11 грудня на Луганщині.

Сергій народився 28 жовтня 1991 року у селищі Світлогірське Полтавської області. Після закінчення школи вступив у Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, де здобув освіту за напрямком «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів».

У 2011 році розпочав свою трудову діяльність на Полтавському ГЗК, як слюсар з ремонту устаткування котельних теплосилового цеху.

З 14 жовтня 2011 року по 24 грудня 2012 року проходив службу у лавах Збройних сил України.

Після військової служби повернувся на роботу як слюсар-ремонтник у механічну службу цеху шламового господарства збагачувальної фабрики, де пропрацював майже 10 років. За успіхи в професії нагороджувався, як «Найкращий молодий співробітник». У 2020 році був підвищений до посади змінного виробничого майстра ЦШГ ЗФ.

Був мобілізований до лав Збройних сил України для протидії російській агресії 9 серпня 2022 року. 11 грудня, виявивши стійкість та мужність, загинув під час боїв за селище Невське, Сватівського району, що на Луганщині.