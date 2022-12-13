«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, що роблять з ілюмінацією на Соборній

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На вулиці Соборній у Кременчуці другий день спостерігаємо роботу техніки й комунальників навколо ілюмінації, яка своїм сяйвом минулого року нагадувала Єлисейські поля у Парижі. У мерії «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що це була лише ревізія ілюмінації.

— Ілюмінація не буде працювати. Була ревізія. Ілюмінація там висіли завжди, — повідомило джерело в мерії Кременчука й запевнило, що вмикати не збираються.

Нагадаємо, що на Полтавщині заборонене використання святкової ілюмінації. Мова про гірлянди й інші світлові декорації. Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області 17 листопада.