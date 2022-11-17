На Полтавщині заборонили використання святкової ілюмінації

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 157 Коментарів: 1

Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних безпекових заходів

На території Полтавської області заборонено використання святкової ілюмінації. Мова про гірлянди й інші світлові декорації. Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

— Рішення вимушене, тому сподіваємося на розуміння. Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних безпекових заходів. Нагадую, досі діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях, йдеться про зовнішню рекламу. Вимушено економимо й на вуличному освітленні. Святкувати будемо після перемоги. Нині одне з основних завдань — максимальна економія електроенергії. Тримаємо стрій. Все буде Україна, — зауважив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

На фото тестування ілюмінації по вулиці Соборній у Кременчуці кілька днів тому.