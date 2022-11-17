На Полтавщині заборонили використання святкової ілюмінації

На території Полтавської області заборонено використання святкової ілюмінації. Мова про гірлянди й інші світлові декорації. Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області.
На фото тестування ілюмінації по вулиці Соборній у Кременчуці кілька днів тому.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер