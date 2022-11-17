Завтра Кременчук попрощається з військовим Андрієм Калініченком

14 листопада помер військовий з Кременчука Калініченко Андрій Миколайович. Андрій був водієм – електриком відділення управління командира батареї взводу управління командира батареї артилерійської батареї артилерійського дивізіону та був призваний на військову службу по мобілізації 27.02.2022.
Залишилась мати.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Андрія Калініченка відбудеться 18 листопада, а саме:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер