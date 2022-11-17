На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Мусу Гатамова

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 173

Відділ поліції №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції розшукує безвісти зниклого Мусу Гамберовича Гатамова.

Він в березні 2022 року виїхав з села Білосарайська коса, Мангушевского району, Донецької області у напрямку м. Маріуполь на автомобілі Hyundai JX 35 білого кольору, д.н.з. АН 2829 ЕМ та до теперішнього часу не повернувся.

Чоловік на зв’язок не виходить, його місце знаходження невідоме.

На вигляд Муса Гатамов міцної тілобудови, має зріст 175-177 см, темне волосся з залисиною та бороду чорного кольору.

Якщо вам відома інформація про місце перебування Муси Гатамова, що пришвидшить його пошуки, зателефонуйте до чергової частини відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за номером: 0979007298 або 102.