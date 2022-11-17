До Ізюма запускають потяг, який йтиме через Полтаву

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 178

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзд Київ - Ізюм, що рухатиметься через Полтаву. Як повідомляє УЗ, поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12.00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18.22 і прибуватиме до Києва о 6.10.

Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Час відправлення з Полтави - 3.53.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті https://booking.uz.gov.ua/