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Оперативна ситуація на Кременчуччині: пожежа, п’яний водій та затриманий за наркотики

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1

 

Пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки на Раківці

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно, у порівнянні з попереднім днем, коли російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні й одна із ворожих ракет пошкодила інфраструктурний об’єкт на території району. Надзвичайних подій та резонансних злочинів 16 листопада, за одним виключенням, не було.

Про це повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація.

Вчора сталася лише одна пожежа – горіла квартира на другому поверсі будинку №42а на вулиці Правобережній у Кременчуці. Рятувальники ДСНС її загасили та попередньо назвали ймовірну причину загорання. У власниці квартири є опіки обличчя, а одну дитину госпіталізували.

Протягом минулої доби громадяни двічі викликали патрульну поліція для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо одного з них поліцейські склали протокол про скоєння домашнього насильства.

На дорогах району було затримано лише одного водія у стані алкогольного сп’яніння. Зазвичай таких порушників поліція виявляє по 4-6 щодня.

Щодо нього складений адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).


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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА пожежа нетверезий водій наркозлочин
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