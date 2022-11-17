На Полтавщині чоловік стріляв по приватному будинку – відкрите кримінальне провадження

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У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, обґрунтовано підозрюють 36-річного мешканця Лубенського району у вчиненні хуліганських дій. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

До відділення №2 Лубенського райвідділу поліції (м. Хорол) надійшло повідомлення від 43-річного місцевого мешканця села Ставки Хорольської територіальної громади, що невідомий чоловік вчиняє відносно заявника хуліганські дії – стріляє у бік його будинку.

— Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Хорольщини. Як виявилося, з метою залякування потерпілого, фігурант здійснив декілька пострілів у бік його будинку зі зброї, придатної до заподіяння тілесних ушкоджень. Після чого одразу втік у невідомому напрямку. У ході проведення першочергових заходів оперативникам вдалося встановити особу правопорушника. Ним виявився мешканець міста Хорол, 1986 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник відділення поліції №2 Євгеній Карпець.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.