Мер Малецький поїде у Францію, щоб роздобути трансформаторні підстанції, котли, генератори

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 324

Міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що отримав запрошення на Конгрес мерів, який відбудеться у Франції. Організатори запросили міських голів тих українських міст, інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих ударів і потребує допомоги.

Мер зазначив, що українська енергетика не вистоїть без європейської допомоги, тому разом з мерами провідних українських міст поїде домовлятися до європейських колег про допомогу.

Сьогодні кожному українському місту потрібні трансформаторні підстанції, котли, генератори та інше обладнання для того, щоб швидко ліквідувати наслідки рашистських ударів. Інакше пережити зиму буде дуже складно.

— Їду представити міжнародним партнерам нашу ситуацію і потреби нашої громади. Сподіваюся знайти нових партнерів для Кременчука. У Європі багато енергетичного обладнання, яке було у використанні в європейських містах. Це обладнання може допомогти нашому місту пережити цю страшну зиму. Спробую домовитися з мерами європейських міст про такі варіанти, — написав міський голова. — Нагадаю, що розпочати опалювальний сезон у Кременчуці нам допомогли партнери із Чехії, Данії та інших європейських країн. Вірю, що за підтримки європейських друзів ми переможемо рашистів і на енергетичному фронті!