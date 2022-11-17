Мер Малецький поїде у Францію, щоб роздобути трансформаторні підстанції, котли, генератори

Міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що отримав запрошення на Конгрес мерів, який відбудеться у Франції. Організатори запросили міських голів тих українських міст, інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих ударів і потребує допомоги.
Мер зазначив, що українська енергетика не вистоїть без європейської допомоги, тому разом з мерами провідних українських міст поїде домовлятися до європейських колег про допомогу.
Сьогодні кожному українському місту потрібні трансформаторні підстанції, котли, генератори та інше обладнання для того, щоб швидко ліквідувати наслідки рашистських ударів. Інакше пережити зиму буде дуже складно.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер