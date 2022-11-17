Поліція Полтавщини вручила підозру шахраю, який ошукав полтавку за схемою «родич у біді»

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З початку року поліцією Полтавщини розслідується 31 кримінальне провадження за фактом телефонного шахрайства, вчиненого за схожою схемою

Поліцейські Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вручили підозру у вчиненні шахрайства 33-річному мешканцю міста Кропивницький, який ошукав жительку обласного центру на 10 тисяч грн. Як встановили слідчі, серед потерпілих шахрая за схемою «родич у біді» є не лише полтавка, а й жителі Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Київської, Житомирської, Сумської, Запорізької, Чернівецької та Рівненської областей. Наразі поліція проводить заходи із встановлення повного кола потерпілих осіб.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Шахрайську схему викрили у вересні цього року працівники Управління карного розшуку поліції Полтавщини спільно зі слідчими відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Під час санкціонованих судом обшуків оперативники карного розшуку поліції Полтавщини, за допомогою поліцейських ГУНП в Кіровоградській області, вилучили за місцем мешкання фігуранта мобільні телефони, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.

— На підставі зібраних доказів слідчі поліції Полтавщини встановили, що на початку вересня підозрюваний зателефонував мешканці міста Полтава та представився знайомим її сина, який нібито потрапив у ДТП, збив людину і потребує грошових коштів. Також під час розмови фігурант надав номер карткового рахунку, на який жінка перерахувала 10 тисяч гривень. Після зарахування коштів, зв'язок припинився. За викритим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до трьох років обмеження волі. Тривають оперативні та слідчі заходи щодо встановлення причетності підозрюваного до інших аналогічних злочинів щонайменше у дев’яти областях України, — зазначив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

За словами Олександра Лиманця, начальника Управління карного розшуку поліції Полтавщини, всього з початку року поліцією Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за фактом телефонного шахрайства, вчиненого за схемою «родич у біді». Аби не стати черговою жертвою подібного шахрайства, поліція радить:

негайно обірвіть розмову, заспокойтеся, зателефонуйте родичу і перевірте достовірність інформації;

не здійснюйте жодних фінансових операцій та не давайте жодної інформації про себе та реквізити власних банківських карток.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: номер телефону з якого надійшов дзвінок, чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій тощо та негайно зверніться за допомогою до поліції на номер 102, або іншим будь-яким зручним для вас способом.

Нагадаємо, На Полтавщині з початку року поліція розслідує понад 2040 кримінальних проваджень за фактами шахрайства