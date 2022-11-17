Крюківський міст відкрили для руху громадського транспорту під час повітряних тривог

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Відсьогодні відмінено рішення від 20 липня, яким заборонявся рух громадського транспорту через Крюківський міст, під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що водії транспортних засобів повинні попереджати пасажирів про загрозу перебування на об’єкті підвищеної небезпеки в такий час.