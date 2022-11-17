Вчора у Кременчуці зареєстрували 19 випадків захворювання на COVID-19

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16 листопада у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

7 жінок віком від 24 до 69 років;

7 чоловіків віком від 22 до 84 років;

4 дитини віком від 3 до 13 років;

1 дитина першого року життя.

16 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 22 пацієнти.

Одужали 46 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 913;

одужало - 25 952;

померло - 728.

Раніше ми писали, що 15 листопада у Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на COVID-19.