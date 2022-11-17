Сьогодні рашисти атакували газовидобувну інфраструктуру 

Внаслідок ракетного обстрілу України 17 листопада пошкоджено газовидобувну інфраструктуру на сході України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада.
За його словами, над Києвом пролітали ракети, атакуючи український газовидобуток. Також росіяни обстрілювали підприємство у Дніпрі, «Південмаш».
Інформацію підтвердив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Довідка: Укргазвидобування — акціонерне товариство, державне підприємство, найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70% українського газу. Компанія веде діяльність на території 12 областей України, 96 районів та понад 300 територіальних громад..
Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер