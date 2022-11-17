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Сьогодні рашисти атакували газовидобувну інфраструктуру 

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 196

Також є влучання у завод із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного у Дніпрі

Внаслідок ракетного обстрілу України 17 листопада пошкоджено газовидобувну інфраструктуру на сході України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі 17 листопада.

За його словами, над Києвом пролітали ракети, атакуючи український газовидобуток. Також росіяни обстрілювали підприємство у Дніпрі, «Південмаш»

Інформацію підтвердив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Ранком ворогом було здійснено масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України. Декілька об'єктів зруйновано, декілька зазнали пошкоджень. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих. Загоряння вже ліквідовані», - написав він.

Довідка: Укргазвидобування — акціонерне товариство, державне підприємство, найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70% українського газу. Компанія веде діяльність на території 12 областей України, 96 районів та понад 300 територіальних громад..

Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Укргазвидобування Дніпро
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