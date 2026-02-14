Через дорогу електроенергію можуть зрости ціни на овочі та молочку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 231

Експерт каже, що генератори збільшують собівартість продукції

Додаткові витрати на електроенергію передусім вплинуть на переробників та підприємства, які зберігають минулорічний урожай. Про це в ефірі «Українського Радіо» заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, електроенергія з генератора у 2,5–3 рази дорожча, ніж вироблена на традиційних джерелах.

— Вартість кіловат-години з генератора в 2,5–3 рази вища. Відтак подорожчання не уникнути, — зазначив експерт.

Він пояснив, що виробник закладає у собівартість усі витрати, але водночас має враховувати ціну, яку готовий заплатити покупець. Інакше споживач обере дешевшу імпортну продукцію.

Олег Пендзин додав, що бізнес очікує на державну підтримку, яка допоможе зменшити витрати та втримати ціни.

За прогнозом експерта, насамперед можуть подорожчати овочі, адже сховища потребують значних витрат електроенергії. Також можливе зростання цін на молочну продукцію, для зберігання якої необхідні холодильні установки.

Нагадаємо, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед регіонів України.