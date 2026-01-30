ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Відключення світла

Нестача генерації й морози: чому на Полтавщині можуть зберігатись відключення світла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 022

За прогнозами синоптиків, найближчим часом температура знижуватиметься, що призведе до зростання споживання електроенергії в побуті, бізнесі та промисловості

Наявної генерації електроенергії та імпорту недостатньо, щоб повністю покрити потреби споживачів, зокрема й у Полтавській області. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора з комерційної роботи з ліцензіатами та споживачами «Полтаваобленерго» Юрій Яремченко 30 січня.

За його словами, протягом останнього тижня на Полтавщині застосовували 4–4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, енергетики обмежували потужність для промислових споживачів.

У «Полтаваобленерго» наголошують, що така ситуація пов’язана з критичним станом енергосистеми України, який виник через постійні російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також інфраструктури «Укренерго».

Енергетики зазначають, що фахівці по всій країні працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, однак поточні можливості генерації разом з імпортом електроенергії все ще не дозволяють забезпечити стабільне електропостачання для всіх споживачів.

Ситуацію додатково ускладнює різке похолодання. За прогнозами синоптиків, найближчим часом температура знижуватиметься, що призведе до зростання споживання електроенергії в побуті, бізнесі та промисловості.

У «Полтаваобленерго» закликають мешканців області ощадливо користуватися електроенергією, особливо після відновлення живлення.

 

Нагадаємо, у січні у Кременчуці відбувся мітинг через тривалі відключення світла.


1
Автор: Телеграф
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх