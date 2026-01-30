Нестача генерації й морози: чому на Полтавщині можуть зберігатись відключення світла

За прогнозами синоптиків, найближчим часом температура знижуватиметься, що призведе до зростання споживання електроенергії в побуті, бізнесі та промисловості

Наявної генерації електроенергії та імпорту недостатньо, щоб повністю покрити потреби споживачів, зокрема й у Полтавській області. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора з комерційної роботи з ліцензіатами та споживачами «Полтаваобленерго» Юрій Яремченко 30 січня.

За його словами, протягом останнього тижня на Полтавщині застосовували 4–4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, енергетики обмежували потужність для промислових споживачів.

У «Полтаваобленерго» наголошують, що така ситуація пов’язана з критичним станом енергосистеми України, який виник через постійні російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також інфраструктури «Укренерго».

Енергетики зазначають, що фахівці по всій країні працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, однак поточні можливості генерації разом з імпортом електроенергії все ще не дозволяють забезпечити стабільне електропостачання для всіх споживачів.

Ситуацію додатково ускладнює різке похолодання. За прогнозами синоптиків, найближчим часом температура знижуватиметься, що призведе до зростання споживання електроенергії в побуті, бізнесі та промисловості.

У «Полтаваобленерго» закликають мешканців області ощадливо користуватися електроенергією, особливо після відновлення живлення.