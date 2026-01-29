На Полтавщину насуваються ожеледиці, туман і сильні морози: місцями до –28°С

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, роботу комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденну життєдіяльність населення

Завтра на Полтавщині очікується погіршення погодних умов: синоптики прогнозують ожеледицю та туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, 30 січня область перебуватиме під впливом південного циклону. Очікують дощ із переходом у мокрий сніг та сніг, удень місцями — значний мокрий сніг. Уночі та вранці прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів. Протягом доби можлива слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5° морозу.

31 січня внаслідок затоку арктичного повітря очікують різке зниження температури — до 6–11° морозу. Прогнозують сніг, поривчастий північний вітер із поривами до 15–20 м/с та ожеледицю на дорогах.

У перші дні лютого морози посиляться.

1 лютого температура протягом доби становитиме 14–19° морозу;

температура протягом доби становитиме 14–19° морозу; 2 лютого вночі прогнозують 18–23° морозу, у північних районах області — до 28° морозу, вдень — 14–19° морозу;

вночі прогнозують 18–23° морозу, у північних районах області — до 28° морозу, вдень — 14–19° морозу; 3 лютого вночі очікують 18–23° морозу, вдень — 11–16° морозу. Опадів у ці дні не прогнозують.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, роботу комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденну життєдіяльність населення.