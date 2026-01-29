На Полтавщину насуваються ожеледиці, туман і сильні морози: місцями до –28°С

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, роботу комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденну життєдіяльність населення
Завтра на Полтавщині очікується погіршення погодних умов: синоптики прогнозують ожеледицю та туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 30 січня область перебуватиме під впливом південного циклону. Очікують дощ із переходом у мокрий сніг та сніг, удень місцями — значний мокрий сніг. Уночі та вранці прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів. Протягом доби можлива слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5° морозу.
31 січня внаслідок затоку арктичного повітря очікують різке зниження температури — до 6–11° морозу. Прогнозують сніг, поривчастий північний вітер із поривами до 15–20 м/с та ожеледицю на дорогах.
У перші дні лютого морози посиляться.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, роботу комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденну життєдіяльність населення.
Жителів області закликають бути обережними на дорогах, зважати на складні погодні умови та за можливості обмежити поїздки в період негоди.
