ГО "Захист держави"
Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

На Полтавщині очікується погіршення погоди: як навчатимуться школярі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 327 Коментарів: 1

Завтра учні виходять на навчання у звичному режимі

Найближчими днями на Полтавщині очікуються погіршення погодних умов — місцями температура знизиться до -28 градусів. Про те, як за умов таких морозів навчатимуться кременчуцькі школярі, розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

За її словами, завтра діти навчаються у звичному режимі — ніяких розпоряджень місто поки що не готувало. Якщо ж на ранок погода погіршиться, як це було учора, керівники закладів освіти можуть перевести учнів на дистанційну форму навчання.

Що ж до наступних днів, коли прогнозують значне зниження температури, рішення поки не прийнято і вирішуватиметься ситуація оперативно. Місто може отримати відповідне розпорядження від облвійськадміністрації і вже тоді вирішуватиметься форма навчання для дітей.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що таке значне зниження температури може призвести до ускладнень руху транспорту, роботи комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденної життєдіяльності населення.

Додамо, що учора Кременчук скувала ожеледь, у місті перекривали деякі дороги.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 863
hunter:
Сьогодні, 17:13

А оця в о директора не хоче розказати як дітям готовить домашні задачі,коли світла дають 1 час через 5. Та це ще пів біди,як дітям це все робити коли не має інтернету ні провідного(бо пока є світло у нас, то сусідній район без ,а значит і в нас інтернету немає),а також немає мобільного інтернета,це вже ощутили всі місьтяни.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх