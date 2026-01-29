На Полтавщині очікується погіршення погоди: як навчатимуться школярі

Найближчими днями на Полтавщині очікуються погіршення погодних умов — місцями температура знизиться до -28 градусів. Про те, як за умов таких морозів навчатимуться кременчуцькі школярі, розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

За її словами, завтра діти навчаються у звичному режимі — ніяких розпоряджень місто поки що не готувало. Якщо ж на ранок погода погіршиться, як це було учора, керівники закладів освіти можуть перевести учнів на дистанційну форму навчання.

Що ж до наступних днів, коли прогнозують значне зниження температури, рішення поки не прийнято і вирішуватиметься ситуація оперативно. Місто може отримати відповідне розпорядження від облвійськадміністрації і вже тоді вирішуватиметься форма навчання для дітей.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що таке значне зниження температури може призвести до ускладнень руху транспорту, роботи комунальних і енергетичних підприємств, а також повсякденної життєдіяльності населення.

Додамо, що учора Кременчук скувала ожеледь, у місті перекривали деякі дороги.