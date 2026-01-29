Справу поліціянта, який у Карлівці збив двох сестер, почнуть розглядати у суді — прокуратура

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 169

Слідчі встановили, що водій був за кермом автівки п'яним

На Полтавщині до суду передали обвинувальний акт щодо колишнього працівника поліції, який у Карлівці скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок аварії загинули дві 17-річні сестри. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що аварія сталася 30 листопада 2025 року. За даними слідства, сержант поліції за кермом власного автомобіля Hyundai Tucson наїхав на двох сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці події.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що водій за кермом був п’яний — у його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Крім того, він рухався з перевищенням швидкості — понад 100 км за годину в межах населеного пункту.

Наразі чоловіка звільнили з поліції. Він перебуває під вартою.

Експравоохоронця обвинувачують за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.



