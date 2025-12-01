У Карлівці поліціянт збив двох 17-річних сестер: дівчата загинули

Увечері 30 листопада в Карлівці поліціянт за кермом власного Hyundai Tucson збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.

За даними прокуратури, після наїзду правоохоронець залишив місце ДТП, але невдовзі повернувся. Попередньо, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Справу розслідують за ч.4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох людей. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Полтавської обласної прокуратури. Слідчі дії проводить ДБР.

