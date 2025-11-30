Під Кременчуком у кювет перекинувся позашляховик: постраждали 18-річний водій та 16-річна пасажирка

Учора, 29 листопада, близько 21.30 поблизу села Пришиб на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 18-річний водій позашляховика Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням — автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та його 16-річна пасажирка. Інші пасажири, які перебували в салоні, не постраждали.
Нині поліція вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Причини та обставини аварії встановлює слідство.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині автівка з’їхала в кювет та зіткнулася з деревом — загинув 22-річний водій.
