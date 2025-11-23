На Полтавщині автівка з’їхала в кювет та зіткнулася з деревом — загинув 22-річний водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 22 на 23 листопада на автодорозі сполученням Гадяч-Тимофіївка-Плішивець. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 21099, під керуванням 22-річного місцевого водія, з‘їхав в кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство.
