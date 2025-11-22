Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Кременчук

Німеччина видала Україні підозрюваного у смертельній ДТП на Кременчуччині в 2021 році

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 188

  

Поліція Полтавщини забезпечила екстрадицію підозрюваного до суду, який обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 30 грудня 2021 року на автодорозі «Полтава – Кременчук – Олександрія», на вулиці Чкалова в селі Чечелеве Кременчуцького району. За даними слідства, автомобіль Subaru Legacy збив 62-річного пішохода, який помер у кареті екстреної медичної допомоги від отриманих травм. У ході кримінального провадження, яке розслідували слідчі поліції Полтавщини, було встановлено причетність до цієї події 50-річного жителя області. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Шукають свідків ДТП у Чечелевому

Наприкінці 2022 року підозрюваний залишив територію України та перестав з’являтися на слідчі дії. У 2023 році його оголосили в міжнародний розшук. Упродовж наступних років правоохоронці Полтавщини неодноразово ініціювали екстрадицію фігуранта.

У 2025 році компетентні органи Німеччини надали згоду на його видачу Україні. 17 листопада 2025 року підозрюваного передали українській стороні на українсько-польському кордоні, у міжнародному пункті пропуску «Краківець – Корчова» Львівської області.

18 листопада цього року суд обрав 55-річному чоловікові безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі у кримінальному провадженні триває комплекс необхідних слідчих дій.

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Лубенщині 39-річний чоловік вистрибнув на ходу з автівки й загинув.

Учора ввечері в Кременчуці від ураження електрострумом загинув 16-річний хлопець, який піднявся на дах вагона.

Також учора на Кременчуччині під час ремонту комбайна 67-річному чоловіку відрізало ногу.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Кременчуцький район Чечелеве загинув Німеччина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

