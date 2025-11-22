На Кременчуччині під час ремонту комбайна 67-річному чоловіку відрізало ногу

Травмованого доставили до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу

Учора, 21 листопада, до Козельщинської міської лікарні потрапив 67-річний житель одного із сіл Кременчуцького району з травматичною ампутацією ноги. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу. Медики повідомили про це відділ №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції. Наразі поліція встановлює обставини події.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Попередньо з'ясувалося, що чоловік разом зі знайомими ремонтував комбайн. Під час ремонтних робіт нога чоловіка потрапила до працюючого механізму, унаслідок чого він отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Причини та обставини події встановлює слідство.

