Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці від ураження електрострумом загинув 16-річний хлопець, який піднявся на дах вагона

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 513

 

Поліція розпочала розслідування обставин події

Учора, 21 листопада, близько 19.50 до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на залізничних коліях у Кременчуці. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, хлопець 2009 року народження піднявся на дах вагона, де його вразило електрострумом. На місце події прибули працівники відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, однак, врятувати підлітка не вдалося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, в рамках якого з’ясовуються обставини події.

Правоохоронці закликають громадян контролювати дозвілля своїх дітей, роз’яснювати їм правила безпечної поведінки на вулиці та в побуті.

Поліція наголошує, що перебуваючи поблизу залізниці категорично заборонено:

  • підійматися на вагони, локомотиви чи інші елементи рухомого складу. Напруга на контактній мережі становить до 27 000 В, і смертельне ураження можливе навіть без дотику — достатньо наблизитися на небезпечну відстань;
  • перебувати на коліях або в їх безпосередній близькості — це небезпечна зона;
  • переходити колії у невстановлених місцях, робити фото та проводити дозвілля біля потягів.


0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук залізнична колія вагон підліток загинув
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх