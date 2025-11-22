У Кременчуці від ураження електрострумом загинув 16-річний хлопець, який піднявся на дах вагона

Учора, 21 листопада, близько 19.50 до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на залізничних коліях у Кременчуці. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, хлопець 2009 року народження піднявся на дах вагона, де його вразило електрострумом. На місце події прибули працівники відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, однак, врятувати підлітка не вдалося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, в рамках якого з’ясовуються обставини події.

Правоохоронці закликають громадян контролювати дозвілля своїх дітей, роз’яснювати їм правила безпечної поведінки на вулиці та в побуті.

Поліція наголошує, що перебуваючи поблизу залізниці категорично заборонено:

підійматися на вагони, локомотиви чи інші елементи рухомого складу. Напруга на контактній мережі становить до 27 000 В, і смертельне ураження можливе навіть без дотику — достатньо наблизитися на небезпечну відстань;

перебувати на коліях або в їх безпосередній близькості — це небезпечна зона;

переходити колії у невстановлених місцях, робити фото та проводити дозвілля біля потягів.



