Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубенщині 39-річний чоловік вистрибнув на ходу з автівки й загинув

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 221

 

Поліція Полтавщини з'ясовує обставини його загибелі

Подія сталася 20 листопада близько 16.30 в селі Новаки Лубенської територіальної громади. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, під час руху автомобіля Dodge RAM, під керуванням 38-річного водія, із салону автомобіля на ходу вистрибнув 39-річний пасажир. Унаслідок події чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні. Учора, 21-го листопада, близько 22.00 чоловік помер в лікарні.

Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, учора ввечері у Кременчуці від ураження електрострумом загинув 16-річний хлопець, який піднявся на дах вагона.

Учора на Кременчуччині під час ремонту комбайна 67-річному чоловіку відрізало ногу.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Лубенський район загинув
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

