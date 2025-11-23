Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді зіткнулися дві автівки — травмовану водійку госпіталізували

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 282

 

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій постраждала людина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22-го листопада близько 14.20 на вулиці Гоголя в Миргороді. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21093, під керуванням 25-річної водійки, зіткнувся з автомобілем Mazda 6, яким керував 36-річний водій. Унаслідок зіткнення травмувалася водійка автомобіля ВАЗа. ЇЇ госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.
 

Нагадаємо, учора ми писали, що на Лубенщині 39-річний чоловік вистрибнув на ходу з автівки й загинув.

Також учора ми повідомляли, що Німеччина видала Україні підозрюваного у смертельній ДТП на Кременчуччині у 2021 році.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Миргород ДТП зіткнулися
