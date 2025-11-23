У Миргороді зіткнулися дві автівки — травмовану водійку госпіталізували

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій постраждала людина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22-го листопада близько 14.20 на вулиці Гоголя в Миргороді. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21093, під керуванням 25-річної водійки, зіткнувся з автомобілем Mazda 6, яким керував 36-річний водій. Унаслідок зіткнення травмувалася водійка автомобіля ВАЗа. ЇЇ госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.



