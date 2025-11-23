На Кременчуччині біля Максимівки перекинулася автівка — пасажира госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 18.00 на автошляху Н-08 поблизу села Максимівка Кременчуцького району. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Toyota Prius, під керуванням 43-річного водія, виїхав за межі проїзної частини на узбіччя та перекинувся. Внаслідок ДТП 38-річного пасажира автомобіля госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

