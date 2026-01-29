ГО "Захист держави"
Кременчук, Полтавщина, Війна

На Полтавщині продовжують перевірки військового обліку підприємств: яка ситуація у Кременчуці

Сьогодні, 18:03

 

На деяких підприємствах виявили суттєві недоліки

У Кременчуцькому районі протягом 2025 року перевірили 147 підприємств, установ і організацій щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Про це стало відомо із розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації.

Згідно з документом, загалом у 2025 році в області перевірили понад 800 підприємств, установ, організацій і органів місцевого самоврядування. Найбільше перевірок провели у Полтавському районі — 292, у Кременчуцькому — 147, у Миргородському — 172, у Лубенському — 138, а також 80 — у Полтаві.

Під час перевірок у Кременчуцькому районі комісії виявили як незначні, так і суттєві порушення. Серед типових недоліків, які фіксували під час перевірок, — застарілі військово-облікові документи, помилки у списках військовозобов’язаних, несвоєчасне оновлення облікових даних і недостатня роз’яснювальна робота з працівниками.

Розпорядженням облвійськадміністрації на 2026 рік утворили обласну комісію та затвердили графік нових перевірок. Райвійськадміністрації та громади, зокрема й у Кременчуцькому районі, мають до кінця січня видати аналогічні документи, провести навчання для відповідальних за військовий облік і щорічні інструктажі.

Крім того, поліції рекомендували посилити взаємодію з територіальними центрами комплектування щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, роком раніше у Кременчуцькому районі виділили 6 підприємств, які мали суттєві недоліки із військовим обліком.

Автор: Яна Гудзь
Теги: військовий облік перевірка підприємства
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

