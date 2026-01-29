ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Юнаки, яким цього року виповнюється 17, до липня повинні стати на військовий облік призовників

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 111

 

Це можна зробити онлайн, або особисто відвідавши ТЦК. Постановка на військовий облік призовників не є мобілізацією — це щорічна планова процедура

Громадяни України чоловічої статі, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані до 31 липня стати на військовий облік призовників. Про це нагадав Полтавський обласний ТЦК та СП.

Хто підлягає взяттю на облік

У 2026 році на військовий облік призовників беруться:

  • усі юнаки, народжені з 1 січня по 31 грудня 2009 року включно;
  • громадяни старшого віку, які з будь-яких причин не були взяті на облік раніше.

У ТЦК наголошують, що постановка на облік НЕ є мобілізацією — це щорічна планова процедура.

Як стати на військовий облік

Є два способи:

  • Онлайн — через електронний кабінет призовника у застосунку «Резерв+» (електронна ідентифікація та уточнення персональних даних).
  • Особисто у ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Які документи потрібні при особистому візиті:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • ІПН (реєстраційний номер платника податків);
  • свідоцтво про народження;
  • документ про освіту (з додатками);
  • довідка з місця навчання або роботи (за наявності);
  • довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
  • 4 фотокартки 35×45 мм (без головного убору);
  • інші документи — за потреби.
— ВЛК під час взяття на облік НЕ проходиться, - зазначили у Полтавському ОТЦК.

Важливо розуміти, що процедура постановки на військовий облік призовників передбачена чинним законодавством України. Його невиконання передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (по досягненню повноліття).

— Постановка на військовий облік призовників не має жодного відношення до призову під час мобілізації — це щорічний процес, спрямований на визначення кількості призовників, - наголошують в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, сьогодні ми писали з посиланням на Міноборони, що стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+» без візитів до ТЦК та проходження медоглядів.

У грудні минулого року ми розповідали, що юнаки, яким наступного року виповнюється 17, до липня повинні стати на військовий облік призовників.

У січні 2025 року президент України підписав закон № 4197-ІХ «Про зміни до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Ним, зокрема, передбачений спрощений порядок взяття на військовий облік 17-річних юнаків. Відтепер щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть можливість вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації — в Електронного кабінету призовника, або ж, як і раніше, через ТЦК. Якщо юнаки не стануть на військовий облік призовників у визначені строки, то потім зробити це можна буде тільки через ТЦК.

У травні минулого року ми повідомляли, що юнаки, яким виповнилось 17 років, при вступі до закладу вищої або фахової передвищої освіти мають надати приймальній комісії військово-обліковий документ.

Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік призовники ВЛК Резерв+
