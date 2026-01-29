Юнаки, яким цього року виповнюється 17, до липня повинні стати на військовий облік призовників

Це можна зробити онлайн, або особисто відвідавши ТЦК. Постановка на військовий облік призовників не є мобілізацією — це щорічна планова процедура

Громадяни України чоловічої статі, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані до 31 липня стати на військовий облік призовників. Про це нагадав Полтавський обласний ТЦК та СП.

Хто підлягає взяттю на облік

У 2026 році на військовий облік призовників беруться:

усі юнаки, народжені з 1 січня по 31 грудня 2009 року включно;

громадяни старшого віку, які з будь-яких причин не були взяті на облік раніше.

У ТЦК наголошують, що постановка на облік НЕ є мобілізацією — це щорічна планова процедура.

Як стати на військовий облік

Є два способи:

Онлайн — через електронний кабінет призовника у застосунку «Резерв+» (електронна ідентифікація та уточнення персональних даних).

Особисто у ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Які документи потрібні при особистому візиті:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

ІПН (реєстраційний номер платника податків);

свідоцтво про народження;

документ про освіту (з додатками);

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

4 фотокартки 35×45 мм (без головного убору);

інші документи — за потреби.

— ВЛК під час взяття на облік НЕ проходиться, - зазначили у Полтавському ОТЦК.

Важливо розуміти, що процедура постановки на військовий облік призовників передбачена чинним законодавством України. Його невиконання передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (по досягненню повноліття).

— Постановка на військовий облік призовників не має жодного відношення до призову під час мобілізації — це щорічний процес, спрямований на визначення кількості призовників, - наголошують в Полтавському обласному ТЦК та СП.

