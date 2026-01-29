У Полтаві позашляховик збив пішохода — чоловіка госпіталізували

28 січня

28 січня, близько 7.30 на вулиці Решетилівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Ssang Yong, під керуванням 28-річного водія, злетів з дороги та збив 70-річного пішохода. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики доставили чоловіка до лікарні.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

