У Полтаві позашляховик збив пішохода — чоловіка госпіталізували

28 січня, близько 7.30 на вулиці Решетилівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, автомобіль Ssang Yong, під керуванням 28-річного водія, злетів з дороги та збив 70-річного пішохода. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики доставили чоловіка до лікарні.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Кременчуці Ford збив 73-річного пішохода на переході.
