У Кременчуці Ford збив 73-річного пішохода на переході

22 січня близько 17.15 у Кременчуці на вулиці Старшого лейтенанта Кагала сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованим пішоходом. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Ford під керуванням 44-річного водія наїхав на 73-річного чоловіка, який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.
Унаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі Кременчуцького районного управління поліції вирішують питання про початок досудового розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука зіткнулися три авто.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.