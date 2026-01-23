Кременчуцькі депутати скаржитимуться уряду на роботу відділень Пенсійного фонду

Депутати Кременчуцької міської ради можуть підтримати звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України та Полтавської обласної військової адміністрації через системні проблеми в роботі двох сервісних центрів Пенсійного фонду в місті. Документ мають розглянути на найближчій сесії міськради.
Йдеться про відділи обслуговування громадян № 6 та № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, які працюють на вулиці Велика набережна, 9 у Кременчуці.
У зверненні депутати зазначають, що мешканці громади змушені приходити до сервісних центрів з п’ятої години ранку, щоб отримати талон на прийом.
За словами депутатів, електронний запис через портал Пенсійного фонду фактично не працює, а телефонні номери або не відповідають, або постійно перевантажені.
Окремо у зверненні вказують на затягування строків розгляду звернень щодо:
За даними депутатів, розгляд документів може тривати два місяці й більше, при цьому людям не надають чітких пояснень щодо причин затримок.
Також депутати звертають увагу, що прийом громадян зосереджений в одному приміщенні, без альтернативних локацій в інших районах Кременчука. Це, за їхніми словами, призводить до перевантаження сервісних центрів та зростання соціальної напруги.
Міська рада звернулася до центральних і обласних органів влади з проханням:
Нагадаємо, у Кременчуці розглядають можливість роботи кількох відділень Пенсійного фонду в різних районах міста.
