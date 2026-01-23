Кременчуцькі депутати скаржитимуться уряду на роботу відділень Пенсійного фонду

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 147

Люди змушені займати черги з п’ятої ранку, а розгляд виплат затягується на місяці

Депутати Кременчуцької міської ради можуть підтримати звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду України та Полтавської обласної військової адміністрації через системні проблеми в роботі двох сервісних центрів Пенсійного фонду в місті. Документ мають розглянути на найближчій сесії міськради.

Йдеться про відділи обслуговування громадян № 6 та № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, які працюють на вулиці Велика набережна, 9 у Кременчуці.

Черги зранку і збої з онлайн-записом

У зверненні депутати зазначають, що мешканці громади змушені приходити до сервісних центрів з п’ятої години ранку, щоб отримати талон на прийом.

За словами депутатів, електронний запис через портал Пенсійного фонду фактично не працює, а телефонні номери або не відповідають, або постійно перевантажені.

Затримки з виплатами

Окремо у зверненні вказують на затягування строків розгляду звернень щодо:

допомоги при народженні дитини;

виплат внутрішньо переміщеним особам;

інших видів соціальної допомоги.

За даними депутатів, розгляд документів може тривати два місяці й більше, при цьому людям не надають чітких пояснень щодо причин затримок.

Один офіс на все місто

Також депутати звертають увагу, що прийом громадян зосереджений в одному приміщенні, без альтернативних локацій в інших районах Кременчука. Це, за їхніми словами, призводить до перевантаження сервісних центрів та зростання соціальної напруги.

Що просять депутати

Міська рада звернулася до центральних і обласних органів влади з проханням:

надати оцінку організації роботи сервісних центрів № 6 і № 7;

вжити заходів для усунення системних порушень;

забезпечити доступність і своєчасність надання соціальних послуг мешканцям громади.

Нагадаємо, у Кременчуці розглядають можливість роботи кількох відділень Пенсійного фонду в різних районах міста.