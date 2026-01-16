ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У різних районах Кременчука можуть запрацювати відділення Пенсійного фонду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 217

У Кременчуці можуть поліпшити доступність послуг Пенсійного фонду, відкривши кілька відділень у різних районах міста

У Кременчуці розглядають можливість роботи кількох відділень Пенсійного фонду в різних районах міста. Про це стало відомо під час візиту нового керівника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича 16 січня, передає «Кременчуцький Телеграф». 

Так, виконувачка обов’язків керівника управління Пенсійного фонду України у Полтавській області Юлія Молодцова зверталась до міської влади з проханням надати кілька приміщень під роботу ПФУ. За словами керівника ОВА Віталія Дяківнича, під ці потреби можуть надати нерухомість, що перебуває у власності або громади, або області.

У Кременчуці розглядають кілька варіантів роботи відділень ПФУ: або в окремому приміщенні, або у ЦНАП, повідомив міський голова Віталій Малецький.

— Два варіанти є. Якщо от обласне приміщення, то це 231 аптека, яка знаходиться в центрі міста, дві зупинки, все доступно, обласна комунальна власність, переводимо в Пенсійний фонд, питання вирішено. Також готові надавати в ЦНАП. Є також двоповерхове приміщення ПФУ на вулиці Європейська, 68А, в центрі водоканалу. Він працює як бекофіс, але можна людей обслуговувати там. На Молодіжному — це приміщення Лесі Українки, 20, але там треба ремонт. Ми вже розробили проєктну документацію, але нам треба три-чотири місяці, щоб провести ремонт, — каже Малецький.

На правому березі — це приміщення у Крюківській районній адміністрації. 

— Хоч завтра Пенсійний Фонд може туди заїхати, — каже Малецький.

Втім, за словами міського голови, нині в Кременчуцькому відділі є кадрові проблеми.

Нагадаємо, у відділенні Пенсійного фонду у Кременчуці зробили капітальний ремонт приміщень за 1,5 мільйона гривень.

0
Автор: Телеграф
Теги: ПФУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх