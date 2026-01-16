У різних районах Кременчука можуть запрацювати відділення Пенсійного фонду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 217

У Кременчуці можуть поліпшити доступність послуг Пенсійного фонду, відкривши кілька відділень у різних районах міста

У Кременчуці розглядають можливість роботи кількох відділень Пенсійного фонду в різних районах міста. Про це стало відомо під час візиту нового керівника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича 16 січня, передає «Кременчуцький Телеграф».

Так, виконувачка обов’язків керівника управління Пенсійного фонду України у Полтавській області Юлія Молодцова зверталась до міської влади з проханням надати кілька приміщень під роботу ПФУ. За словами керівника ОВА Віталія Дяківнича, під ці потреби можуть надати нерухомість, що перебуває у власності або громади, або області.

У Кременчуці розглядають кілька варіантів роботи відділень ПФУ: або в окремому приміщенні, або у ЦНАП, повідомив міський голова Віталій Малецький.

— Два варіанти є. Якщо от обласне приміщення, то це 231 аптека, яка знаходиться в центрі міста, дві зупинки, все доступно, обласна комунальна власність, переводимо в Пенсійний фонд, питання вирішено. Також готові надавати в ЦНАП. Є також двоповерхове приміщення ПФУ на вулиці Європейська, 68А, в центрі водоканалу. Він працює як бекофіс, але можна людей обслуговувати там. На Молодіжному — це приміщення Лесі Українки, 20, але там треба ремонт. Ми вже розробили проєктну документацію, але нам треба три-чотири місяці, щоб провести ремонт, — каже Малецький.

На правому березі — це приміщення у Крюківській районній адміністрації.

— Хоч завтра Пенсійний Фонд може туди заїхати, — каже Малецький.

Втім, за словами міського голови, нині в Кременчуцькому відділі є кадрові проблеми.

Нагадаємо, у відділенні Пенсійного фонду у Кременчуці зробили капітальний ремонт приміщень за 1,5 мільйона гривень.