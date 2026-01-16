Кременчуцький колісний завод придбає чеський бізнесмен — рішення АМКУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 547

Підприємство, де чеський бізнесмен є бенефіціаром, отримає контроль над активами єдиного майнового комплексу заводу

Активи Кременчуцького колісного заводу перейдуть у власність компанії, кінцевим бенефіціаром є чеський бізнесмен Річард Бенда. Відповідне рішення опубліковане на сайті Антимонопольного комітету України від 15 січня.

У рішенні йдеться, що товариство з обмеженою відповідальністю «Енком ТП» отримає контроль над активами у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», шляхом придбання зазначених активів.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Енком ТП» було зареєстроване в Києві 1 серпня 2025 року. Основними видами діяльності підприємства є розподіл і торгівля електроенергією, ремонт та технічне обслуговування електроустаткування, а також електромонтажні роботи.

Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є громадянин Чеської Республіки Річард Бенда.

Річард Бенда є також кінцевим бенефіціаром інших українських компаній — «Енком УА», «Енком Енерджі» та «Енком Холдінг». Видання Zaxid.Net зазначає, що він є випускником Київського державного університету за спеціальністю міжнародне право і торгівля, членом правління Українсько-чеської торгової палати та очолює чеську інженерну компанію Enkom A.S. (Брно), що працює у сфері енергетики та реалізує проєкти «під ключ».

Варто зазначити, що у листопаді 2025 року АМКУ вже розглядав питання контролю над Кременчуцьким колісним заводом — тоді підприємство придбала німецька компанія EMI Deutschland GmbH.

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» спеціалізується на виробництві сталевих холодноштампованих коліс і дисків для легкових автомобілів, вантажного транспорту та сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів і комбайнів. Основні виробничі потужності підприємства розташовані у Кременчуці.

Нагадаємо, кілька років тому Кременчуцький колісний завод зменшив обсяги виробництва до мінімуму.