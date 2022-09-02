Працівникам двох підприємств Кременчука виділили матеріальну допомогу з міського бюджету

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 603

Кременчуцька міська рада сьогодні, 2 вересня, затвердила рішення виконавчого комітету щодо зміни свого попереднього рішення від 4.08.2022 року про виділення коштів із Стабілізаційного фонду міського бюджету Департаменту соціального захисту населення для виплати матеріальної допомоги.

Допомога призначена працівникам двох приватних підприємств, що призупинили виробничу діяльність.

Мова йде про ПАТ «Кременчуцький колісний завод» та ПАТ «Обод». Обидва підприємстві до початку повномасштабного російського вторгнення мали ринки збуту своє продукції переважно в росії та країнах СНГ. Через війну вони їх втратили, підприємства зупинилися, а їх працівники опинились у скрутному матеріальному становищі.

На ці цілі з міського бюджету загалом виділяється 359 тис грн. З них працівникам ПАТ «Кременчуцький колісний завод» - 249 тис грн та працівникам ПАТ «Обод» - 110 тис грн.