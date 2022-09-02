У Кременчуці підшукали ще одне приміщення для житла переселенців

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1 184

У Кременчуці сформували перелік приміщень комунальної власності міської громади, які можуть бути використані для розміщення внутрішньо переміщених осіб. В цей перелік включили нежитлове приміщення, розташоване по вул. Олексія Древаля, 85. Його площа - 35,4 кв. метри.

Відповідне рішенння сьогодні, 2 вересня, прийняли депутати Кременчуцької міської ради на сесії. Проект є у розрорядження редакції.

Це приміщення перебувало в переліку другого типу як потенційний об'єкт оренди, тепр його виключили.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі готують понад 15 приміщень для майбутніх переселенців. Серед них - приміщення колишньої поліклініки КрАЗ. Перелік приміщень передадуть до Полтавської ОВА, після його затвердження роботи фінансуватимуть з обласного бюджету. Нагадаємо, Кременчуччина готується прийняти переселенців з Луганської та Донецької областей.