У Кременчуцькому районі готують 15 приміщень для майбутніх переселенців

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У Кременчуцькому районі готують понад 15 приміщень для майбутніх переселенців. Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, це приміщення, які не використовуються, але їх можна переоблаштувати під тимчасове житло. Серед них - приміщення колишньої поліклініки КрАЗ.

Перелік приміщень передадуть до Полтавської ОВА, після його затвердження роботи фінансуватимуть з обласного бюджету.

Нагадаємо, Кременчуччина готується прийняти переселенців з Луганської та Донецької областей. Напливу чекають з початком настання холодів. Загалом на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч ВПО.