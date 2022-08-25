На Полтавщині зібрали 1,5 млн тонн зерна

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На Полтавщині аграрії завершили жнива. Як повідомляє Полтавська ОВА, всього намолотили 1,5 млн тонн зерна, з них 1,1 млн тонн - пшениці.

Крім того в області зібрали 348 тис. тонн ячменю, 21 тис. тонн гороху, 13,6 тис. тонн жита, 9 тис. тонн вівса, й 69,6 тис. тонн ріпаку.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуцькому районі станом на 22 серпня обмолочено 95,8% засіяних угідь, або 97 тисяч га, а по деяким культурам - 100%. Погодні умови сприяють завершенню жнив. Врожайність зернових - задовільна.

У Кременчуцькому районі почалися жнива