На війні загинув боєць полку «Азов» з Полтавщини Михайло Терпай

21 серпня на Донецькому напрямку у війні росії проти України загинув мешканець Лубенщини, боєць полку «Азов» Михайло Терпай.
Як повідомляє Лубенська міська рада, Михайло закривав собою пораненого брата.
Йому було лише 35, народився на Закарпатті. Згодом разом з батьками переїхав у с. Ісківці Лубенського району. Разом із батьком займався обробітком землі, згодом розпочав свою справу в аграрному секторі. На війну пішов добровольцем.
У захисника залишились дружина, маленький син.
Прощання з героєм відбудеться 26 серпня об 11.00 на Володимирському майдані в Лубнах. Поховання у цей же день у с. Ісківці.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер