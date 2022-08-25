За 1,5 тижні роботи в ДАРі зареєструвалося понад 3 тисячі аграріїв

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За 1,5 тижні з моменту запуску Державного аграрного реєстру в ньому вже зареєструвалося понад 3 тисячі аграріїв. Серед лідерів – Львівська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області.

Про це розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

«Державний аграрний реєстр — це “Дія” для агровиробників. Платформа створена не для податкового чи іншого контролю, а виключно для того, щоб зробити процес підтримки наших фермерів максимально комфортним», — підкреслив він.

Принцип роботи ДАРу побудований на тому, щоб зробити всі процедури якнайменш бюрократизованими, а також відкрити українським аграріям спрощений доступ не тільки до державної підтримки, а й до міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, пояснив Денис Башлик.

«Отримати допомогу тепер доступніше. Для цього потрібно мати тільки кваліфікований електронний підпис або електронний цифровий підпис та зареєструватися. Вся інформація щодо агровиробника підтягнеться автоматично з реєстрів, які стосуються агродіяльності: Єдиного державного реєстру, Державного земельного кадастру, Реєстр тварин та Державний реєстр речових прав», — зазначив заступник Міністра.

Платформа ДАР також має спростити аграріям можливість отримання кредитів, адже у майбутньому до Реєстру планують долучити українські банки.

«Якщо вся історія роботи агровиробника буде в реєстрі, це дуже спростить процес надання кредитів та спілкування з банками», — наголосив Денис Башлик.

Він також додав, що подібні платформи мають майже всі держави ЄС. ДАР створювався за участю провідних спеціалістів ЄС, а також Світового банку.

Нагадаємо, Державний аграрний реєстр – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Кожен, хто зареєстрований у системі, може подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.