За 1,5 тижні роботи в ДАРі зареєструвалося понад 3 тисячі аграріїв

За 1,5 тижні з моменту запуску Державного аграрного реєстру в ньому вже зареєструвалося понад 3 тисячі аграріїв. Серед лідерів – Львівська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області.
Про це розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час брифінгу у Медіацентрі Україна.
Принцип роботи ДАРу побудований на тому, щоб зробити всі процедури якнайменш бюрократизованими, а також відкрити українським аграріям спрощений доступ не тільки до державної підтримки, а й до міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, пояснив Денис Башлик.
Платформа ДАР також має спростити аграріям можливість отримання кредитів, адже у майбутньому до Реєстру планують долучити українські банки.
Він також додав, що подібні платформи мають майже всі держави ЄС. ДАР створювався за участю провідних спеціалістів ЄС, а також Світового банку.
Нагадаємо, Державний аграрний реєстр – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Кожен, хто зареєстрований у системі, може подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер