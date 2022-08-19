Полтавщина готується прийняти до 20 тисяч переселенців

Ближче до холодів на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч переселенців, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, до нас, ймовірно, приїдуть до 20 тисяч переселенців з Харківщини та Донеччини - міст та селищ, де опалювальний сезон не розпочнеться.
Він також зазначив, що в області вже офіційно зареєстровано 195 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі перебуває 50 тис. 334 ВПО.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер