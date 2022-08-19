Полтавщина готується прийняти до 20 тисяч переселенців

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 606

Ближче до холодів на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч переселенців, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, до нас, ймовірно, приїдуть до 20 тисяч переселенців з Харківщини та Донеччини - міст та селищ, де опалювальний сезон не розпочнеться.

- Ми готуємо 10 місць перебування для переселенців - гуртожитки та інші приміщення. Можемо прийняти 10-20 тисяч людей та допомогти державі, - сказав Лунін.

Він також зазначив, що в області вже офіційно зареєстровано 195 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі перебуває 50 тис. 334 ВПО.