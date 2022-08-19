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Кременчук, Україна, Світ

ЄС запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 201

 

Дзвонити можна як з України, так і з країн Європейського Союзу

В Україні вже працює безкоштовна гаряча лінія, де українці, які постраждали від війни, можуть отримати фахову психологічну допомогу. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Європейського Союзу про підтримку України.

Лінія працюватиме у двох форматах:

  • аудіоз’єднання;
  • відеозв’язок.

На лінії працюють фахові психологи з багаторічним досвідом, які пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Якщо є потреба поговорити по відеозв’язку, варто сказати про це оператору відразу після з’єднання.

Для дзвінків з України гаряча лінія працює безкоштовно щодня з 10.00 до 20.00 за номером: 0 800 100 102.

Також лінія безкоштовно приймає дзвінки громадян України з інших країн:

  • Чехія +420 800 012 058
  • Польща  +48 800 088 141
  • Франція  +33 805 080 466
  • Португалія  +351 800 780 756
  • Швеція  +46 20 160 46 46
  • Ірландія +353 1800 817 519

Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися.

- Ми можемо лише уявити, що доводиться відчувати громадянам України, коли на їхню долю випадають такі випробовування. Проте в наших силах активізувати й розширити наші зусилля, аби кожен українець та українка, де б вони не були, могли щонайменше отримати своєчасну та фахову психологічну допомогу, - заявив Мартін Шрьодер, керівник відділу місцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні.

Нещодавно ми писали, як ВПО отримати безоплатну психологічну допомогу в Кременчуці.

 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: психологічна підтримка біженці
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