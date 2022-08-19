ЄС запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни

В Україні вже працює безкоштовна гаряча лінія, де українці, які постраждали від війни, можуть отримати фахову психологічну допомогу. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Європейського Союзу про підтримку України.
Лінія працюватиме у двох форматах:
На лінії працюють фахові психологи з багаторічним досвідом, які пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями. Якщо є потреба поговорити по відеозв’язку, варто сказати про це оператору відразу після з’єднання.
Для дзвінків з України гаряча лінія працює безкоштовно щодня з 10.00 до 20.00 за номером: 0 800 100 102.
Також лінія безкоштовно приймає дзвінки громадян України з інших країн:
Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, буде розширюватися.
Нещодавно ми писали, як ВПО отримати безоплатну психологічну допомогу в Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер