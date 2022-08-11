Як ВПО отримати безоплатну психологічну допомогу в Кременчуці

До нашої редакції звернулася вимушена переселенка з Харкова із питанням, як ВПО можна отримати безоплатну психологічну допомогу в Кременчуці.
Кременчуцький ТелеграфЪ звернувся за роз'ясненням до Максима Середи, директора Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради.
Першим кроком людини має стати відвідування найближчого до місця проживання Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), у реєстратурі якого треба «записатися» до будь-якого вільного сімейного лікаря. Адже саме сімейний лікар має визначити, яка допомога потрібна людині, чи не потрібні їй додаткові обстеження та аналізи.
Якщо сімейним лікарем буде визначено, що людина потребує консультації саме психолога, то він видасть електронне направлення до відповідного спеціаліста у цьому ЦПМСД. Після чого знову ж таки у реєстратурі людину «запишуть» до психолога на зручні дату та час.
Якщо ж сімейний лікар вважатиме, що людині потрібна психіатрична допомога, або ж людина сама це розуміє, то до психіатра можна потрапити без електронного направлення. Треба просто прийти до консультативно-психоневрологічної поліклініки на правому березі Кременчука. Або ж звернутися у каб. 304 Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня ЦРЛ) у понеділок, середу та п'ятницю з 9.00 до 11.00.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер