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Кременчук, Освіта

14 випускників ліцею «Політ» отримали рекордні 200 балів

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 31

 

Загалом вони здобули 3200 балів 

Цього року ліцеїсти та ліцеїстки «Польоту» показали рекордні результати участі в Національному мультипредметному тесті (заміна ЗНО). 14 випускників отримали рекордні 200 балів, загалом вони здобули 3200 балів.

- Максим Гладкий та Марія Мироненко отримали 200 балів з двох предметів – української мови та математики. Загалом 4 учнів (Гладкий Максим, Мироненко Марія, Усик Єлизавета, Русавська Єлизавета), які отримали 200 балів з української мови, та 12 учнів (Гладкий Максим, Мироненко Марія, Мироненко Ернест, Васіч Роман, Кекало Катерина, Колісник Ілля, Лабунець Дарина, Татарінова Юлія, Филипюк Андрій, Бедрик Олександр, Берт Владислав, Демченко Владислав) – з математики, – повідомили у навчальному закладі.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЗНО ліцей Політ
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