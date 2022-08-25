Поліція Полтавщини розслідує 11 кримінальних справ проти колаборантів та прибічників «русского мира»

Поліція Полтавської області розслідує 11 кримінальних проваджень, відкритих за фактами колабораціонізму, пропаганди комуністичного режиму та виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.
Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, серед викритих та задокументованих кримінальних правопорушень 4 факти стосуються колабораційної діяльності, 2 – пропаганди тоталітарного режиму та 5 – пов’язані з виправдовуванням загарбницької війни.
Один обвинувальний акт щодо популяризації комуністичного режиму (частина 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України), за погодженням з Полтавською обласною прокуратурою, спрямували до суду з укладеною угодою про визнання винуватості.
Ще одній людині, яка пропагувала ідеї комуністичного ладу, вручили підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер