Сім'ї тих, хто загинув внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор», отримали по 50 тис. грн

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 294

Сім'ї людей, які загинули внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор», отримали допомогу з обласного бюджету – 50 тис. грн на родину. Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, зазначена виплата вже перерахована на особові банківські рахунки.

Продовжується прийом заяв і документів для призначення виплати одноразової грошової допомоги постраждалим цивільним. Її розмір залежить від ступеня отриманих ушкоджень.

Наразі допомогу вже призначили 65 постраждалим.