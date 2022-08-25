Сім'ї тих, хто загинув внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор», отримали по 50 тис. грн

Сім'ї людей, які загинули внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор», отримали допомогу з обласного бюджету – 50 тис. грн на родину. Як повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, зазначена виплата вже перерахована на особові банківські рахунки.
Продовжується прийом заяв і документів для призначення виплати одноразової грошової допомоги постраждалим цивільним. Її розмір залежить від ступеня отриманих ушкоджень.
Наразі допомогу вже призначили 65 постраждалим.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер