Полтавщина отримала ліки для людей з психічними розладами на 175 тисяч доларів

Днями Полтавська область отримала гуманітарну допомогу – чергову партію ліків. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Британська організація The MENTOR Initiative передала медикаменти на 175 тисяч доларів. Це таблетовані й ін’єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади.
Ліки передадуть в один із медзакладів Полтавщини.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер