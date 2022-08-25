Полтавщина отримала ліки для людей з психічними розладами на 175 тисяч доларів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 217

Їх передала британська організація The MENTOR Initiative

Днями Полтавська область отримала гуманітарну допомогу – чергову партію ліків. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Британська організація The MENTOR Initiative передала медикаменти на 175 тисяч доларів. Це таблетовані й ін’єкційні препарати пролонгованої та миттєвої дії для лікування пацієнтів, які мають психічні розлади. Ліки передадуть в один із медзакладів Полтавщини.





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