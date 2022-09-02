Громади Полтавщини отримують гуманітарку для евакуйованих ВПО

Громади Полтавщини почали отримувати гуманітарну допомогу для громадян, яких евакуюють з областей, де відбуваються бойові дії. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Мова йде про 4,7 тис. ковдр, 1,4 тис. матраців, 2 тис. подушок і 1,5 тис. кухонних наборів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Видавати речі вже почали. Насамперед їх отримують заклади освіти, в яких уже проживають і будуть розміщувати ВПО.
Нещодавно ми писали, що у Запоріжжі посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу на мільйони доларів США.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер