Громади Полтавщини отримують гуманітарку для евакуйованих ВПО

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 235

Матраци, ковдри, подушки та кухонні набори від ООН

Громади Полтавщини почали отримувати гуманітарну допомогу для громадян, яких евакуюють з областей, де відбуваються бойові дії. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Мова йде про 4,7 тис. ковдр, 1,4 тис. матраців, 2 тис. подушок і 1,5 тис. кухонних наборів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Видавати речі вже почали. Насамперед їх отримують заклади освіти, в яких уже проживають і будуть розміщувати ВПО.

- Від УВКБ ООН різнопланова допомога надходить регулярно протягом останніх трьох місяців. Дякуємо за підтримку, - заявив Дмитро Лунін.

Нещодавно ми писали, що у Запоріжжі посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу на мільйони доларів США.