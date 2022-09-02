Кременчуцькі пенсіонери можуть замовити довідку про зарплату та страховий стаж онлайн

Довідки про страховий стаж, заробітну плату за формами ОК-5 та ОК-7, а також про доходи пенсіонера можна замовити онлайн. Для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як повідомляють у Соціальній інформаційній платформі, для замовлення довідки потрібно зробити кілька нескладних дій.
1. Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.
2. У лівому боковому меню перейти у розділ «Усі послуги» – «Запит на отримання електронних документів».
3. Заповнити всі поля запиту та відправити його до Пенсійного фонду України.
4. У розділі «Мої звернення» натиснути на свій запит зі статусом «виконано», завантажити файл у форматі pdf та роздрукувати.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер