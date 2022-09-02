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Кременчуцькі пенсіонери можуть замовити довідку про зарплату та страховий стаж онлайн

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 257

 

Також з дому можна замовити й довідку про доходи

Довідки про страховий стаж, заробітну плату за формами ОК-5 та ОК-7, а також про доходи пенсіонера можна замовити онлайн. Для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як повідомляють у Соціальній інформаційній платформі, для замовлення довідки потрібно зробити кілька нескладних дій.

1. Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.

2. У лівому боковому меню перейти у розділ «Усі послуги» – «Запит на отримання електронних документів».

 

3. Заповнити всі поля запиту та відправити його до Пенсійного фонду України.

4. У розділі «Мої звернення» натиснути на свій запит зі статусом «виконано», завантажити файл у форматі pdf та роздрукувати.

Нещодавно ми писали Про пенсійне забезпечення військових, яких мобілізували повторно

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: пенсія онлайн Пенсійний фонд
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